Amap, prosegue l’ampliamento dell’organico: avviata l’assunzione di 12 impiegati

Il reclutamento riguarda esclusivamente soggetti disabili

PALERMO, 26 marzo – Prosegue a pieno ritmo l’ampliamento dell’organico dell’Amap di Palermo, che si appresta adesso a rafforzare il settore impiegatizio.

L’amministratore unico dell’azienda, Giovanni Sciortino, nei giorni scorsi ha adottato la delibera con cui viene disposto l’avvio del reclutamento di dodici unità, di cui sei con il profilo di “addetto amministrativo” e altrettanti con il profilo di “addetto tecnico-amministrativo”, con inquadramento nel 3° livello. Le selezioni da svolgere per l’immissione in ruolo di questo nuovo personale riguarderanno esclusivamente soggetti disabili, appartenenti quindi alle cosiddette “categorie protette”.

Le assunzioni saranno effettuate sulla base di un’apposita convenzione da sottoscrivere con il Centro per l’Impiego di Palermo e Monreale, nel rispetto delle norme previste dalla legge 68 del 1999 che disciplinano la promozione dell’inserimento e dell’integrazione nel mondo del lavoro delle persone affette da disabilità.

Il costo complessivo per ciascun impiegato da inserire in organico è di circa 42.000 euro all’anno, oltre agli oneri per l’attribuzione dei buoni pasto; tutte le assunzioni programmate avverranno con contratto a tempo pieno e indeterminato.





