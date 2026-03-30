Una nuova organizzazione per mercato e parcheggi: il Comune punta sulla riqualificazione di via Pio La Torre

Prevista la possibilità di ospitare fino a 15 pullman turistici

MONREALE, 30 marzo – L’amministrazione comunale avvia un intervento di riorganizzazione urbana che riguarda il mercato rionale e la gestione delle aree di sosta cittadine.

Alla base della decisione vi sono gli atti recentemente approvati relativi alla programmazione economico-finanziaria e alla pianificazione territoriale per il triennio 2026-2028.Il progetto prende forma dopo l’approvazione del Documento Unico di Programmazione e del bilancio di previsione, strumenti che delineano le strategie dell’ente. In questo contesto, la Giunta municipale ha già definito una nuova distribuzione degli spazi destinati al mercato settimanale, accompagnata da una revisione della disposizione delle aree di parcheggio, con particolare attenzione alla sosta dei pullman turistici.

Dalle riunioni tecniche già svolte è emersa la necessità di mantenere l’attuale funzione del parcheggio di via Pio La Torre per le automobili, ritenuto fondamentale per la mobilità locale. Parallelamente, si punta a una razionalizzazione degli spazi di piazza Ignazio Florio, che ospiterà sia il mercato del giovedì sia il mercato del contadino domenicale, garantendo un numero adeguato di postazioni per gli operatori.

Uno degli elementi chiave del piano riguarda proprio l’area di via Pio La Torre, per la quale il Comune intende rinnovare la locazione dei terreni già utilizzati in passato. Il precedente contratto, scaduto alla fine del 2025, aveva consentito di destinare i lotti a parcheggio e ad attività mercatali. La nuova proposta mira a consolidare questa funzione, ampliandola anche all’organizzazione di eventi pubblici.

L’amministrazione sottolinea come la scelta risponda a esigenze concrete: da un lato migliorare la viabilità e la disponibilità di posti auto, dall’altro sostenere il commercio locale e valorizzare gli spazi urbani. È inoltre prevista la possibilità di ospitare fino a 15 pullman turistici contemporaneamente, un elemento strategico per il flusso di visitatori.