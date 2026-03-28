Trasporto pubblico a Monreale, definito dalla giunta comunale il nuovo affidamento

La gestione del servizio rimane in carico alla ditta “Autolinee Giordano”

MONREALE, 28 marzo – Con la formale “presa d’atto” del capitolato che regola il servizio, la giunta comunale ha deliberato in merito all’espletamento del trasporto pubblico urbano ed extra-urbano per i prossimi cinque anni.

A seguito della pubblicazione di un apposito avviso, ha manifestato l’interesse a svolgere il servizio stesso soltanto la ditta “Autolinee Giordano”, attiva nel territorio da oltre 50 anni, che oramai da tempo gestisce i collegamenti in autobus nel Monrealese.

Il corrispettivo annuale spettante alla società affidataria è pari a 1.513.564,81 euro, oltre IVA al 10 per cento: su base quinquennale, dunque, l’importo complessivo del servizio ammonta a poco più di 8,3 milioni di euro. Tutti i costi, in ogni caso, sono interamente coperti da appositi trasferimenti finanziari da parte dell’assessorato regionale delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Per quanto riguarda gli itinerari delle corse, queste sono le linee previste dal capitolato del servizio:

1 = Monreale (Via D. Caruso) – Aquino – Piano Maglio – Villaciambra – Malpasso – Ceraulo – Monreale

2 = Monreale (Via del Fante) – Fondo Pasqualino – Aquino – Olio di Lino –Via Corpo di Guardia

3 = Monreale (Via D. Caruso) – San Martino delle Scale – Piano Geli

4 = Monreale (Via D. Caruso) – Fiumelato – Pezzingoli

5 = Circolare urbana (capolinea Via B. D’Acquisto / Via Palermo)

6 = Monreale (Via D. Caruso) – Realcelsi – Strazzasiti

7 = Monreale (Via del Fante) – Via Linea Ferrata – Fiumelato – Pioppo – Monreale

8 = Monreale (Largo Canale) – Pioppo – Monreale

Rispetto al passato, la principale novità è rappresentata dalla nuova linea che consentirà il collegamento diretto (atteso e sollecitato da tempo) fra il centro urbano di Monreale e Pioppo, ovviando così ai disagi che hanno finora subìto i residenti della popolosa frazione.

Per usufruire del servizio, gli utenti continueranno ad avere la possibilità di procedere di volta in volta all’acquisto dei biglietti di corsa semplice ovvero di dotarsi di tessere di abbonamento mensile.