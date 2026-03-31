Guardia di Finanza, maxi sequestro da 4 milioni per bancarotta fraudolenta

Nel mirino immobili e terreni anche a Monreale riconducibili a imprenditori locali

MONREALE, 31 marzo – C’è anche il territorio di Monreale tra quelli interessati dalla vasta operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Palermo, che ha portato al sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di circa 4 milioni di euro.

Tra gli immobili e i terreni finiti sotto vincolo, alcuni risultano infatti ubicati proprio nel comprensorio monrealese, insieme ad altri siti tra Palermo e la provincia. L’operazione, eseguita dai finanzieri del Comando Provinciale di Palermo su disposizione del Tribunale, ha riguardato nello specifico 3 fabbricati e 15 terreni, distribuiti tra diversi comuni: oltre a Monreale, risultano coinvolti Palermo, San Cipirello, San Giuseppe Jato, Carini e Mazara del Vallo.

Al centro delle indagini il dissesto di una società riconducibile a una nota famiglia di imprenditori locali, attiva nei settori della produzione di inerti e calcestruzzo e della raccolta rifiuti, con appalti in diversi comuni delle province di Palermo e Trapani. A seguito degli accertamenti preliminari, il Tribunale aveva già disposto l’apertura della liquidazione giudiziale della società.

Secondo quanto emerso dalle investigazioni, condotte dalla Sezione di Polizia Giudiziaria – aliquota Guardia di Finanza, la società sarebbe stata svuotata attraverso una serie di operazioni ritenute distrattive. In particolare, beni aziendali e appalti sarebbero stati trasferiti ad altre società dello stesso gruppo, mentre ingenti somme di denaro sarebbero state distribuite tra i soci, tutti appartenenti alla medesima famiglia.

L’analisi dei conti correnti ha permesso di ricostruire un flusso finanziario in uscita pari a circa 4 milioni di euro, movimentato tramite bonifici, assegni, pagamenti di stipendi e prelievi in contanti. Parte di queste risorse sarebbe poi confluita in un’altra società collegata, utilizzata per acquisire, attraverso aste giudiziarie, gran parte degli immobili oggi sequestrati, inclusi quelli situati nel territorio di Monreale.

Sulla base degli elementi raccolti, la Sezione per il Riesame del Tribunale di Palermo, accogliendo le richieste della Procura, ha disposto il sequestro preventivo complessivo di 18 immobili. L’operazione rappresenta un ulteriore segnale dell’impegno della Guardia di Finanza nel contrasto ai fenomeni di illegalità economico-finanziaria e nel recupero di patrimoni ritenuti di origine illecita, con l’obiettivo di tutelare il tessuto imprenditoriale sano e garantire condizioni di concorrenza leale sul territorio.