450 mila euro da mutui scaduti per sicurezza, viabilità e spazi pubblici

Le risorse derivano da mutui trasferiti dalla Cassa Depositi e Prestiti

MONREALE, 31 marzo – Il Comune si prepara ad impiegare oltre 450 mila euro per migliorare la sicurezza, la vivibilità degli spazi pubblici e la manutenzione del patrimonio urbano.

Le risorse derivano da mutui scaduti e non utilizzati, trasferiti dalla Cassa Depositi e Prestiti all’inizio del 2026. È stata proprio la Cassa a comunicare ufficialmente, che al Comune sono state assegnate somme complessive per 664 mila euro, di cui 459.605 effettivamente disponibili. Si tratta di fondi vincolati agli investimenti, che l’amministrazione ha deciso di destinare a una serie di interventi ritenuti prioritari. Tra gli obiettivi principali figurano la messa in sicurezza della viabilità comunale, il potenziamento delle aree ludiche e la manutenzione straordinaria degli edifici pubblici.

Nel dettaglio, circa 114 mila euro saranno destinati ai lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali, con l’obiettivo di migliorare sicurezza e transitabilità. Una quota pari a 110 mila euro servirà invece per l’acquisto di nuove attrezzature per i parchi giochi, mentre 170 mila euro saranno impiegati per interventi di manutenzione sugli immobili comunali. Ulteriori 65 mila euro saranno utilizzati per l’acquisto di beni necessari al comune. Gli interventi saranno inseriti nei principali strumenti di programmazione del Comune, come il Documento Unico di Programmazione (DUP) e, ove previsto, nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici.