Lavori agli spogliatoi del Conca d’Oro, ne arrivano due supplementari prefabbricati

Costeranno quasi 55 mila euro. Resteranno installati anche per il futuro

MONREALE, 31 marzo – Si presenta la necessità di chiudere gli spogliatoi del campo sportivo, per consentire la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria e il comune pensa ad installare delle strutture supplementari per non interrompere le attività sportive.

Il provvedimento è volto proprio a garantire la continuità delle attività del “Conca d’Oro”, dove sono in programma lavori di riqualificazione degli spogliatoi, che si sono resti necessari dopo una verifica frutto di un sopralluogo dell’Ufficio Patrimonio e che renderanno temporaneamente inutilizzabili le strutture esistenti. Per evitare disagi alle società sportive, pertanto, e assicurare il regolare svolgimento delle attività, comprese quelle federali, l’amministrazione ha deciso di installare due monoblocchi prefabbricati, accoppiati e coibentati, completi di servizi igienici, docce e impianti elettrici e idrici, con collegamento alla rete fognaria.

L’intervento, oltre a rappresentare una soluzione temporanea durante i lavori, consentirà anche in futuro una migliore organizzazione degli spazi e dei turni di allenamento, contribuendo a una gestione più efficiente dell’impianto sportivo. L’operazione si inserisce nel più ampio programma comunale volto a migliorare accessibilità, inclusione e qualità delle strutture pubbliche.

L’affidamento è stato effettuato tramite procedura diretta, alla ditta Di Paola S.r.l., ritenuta in possesso dei requisiti tecnici necessari. L’importo complessivo dell’intervento ammonta a 54.900 euro, IVA inclusa. Il contratto con l’impresa è stato già sottoscritto nel mese di marzo e l’intervento è considerato urgente e non frazionabile. Una volta completati i lavori di riqualificazione degli spogliatoi esistenti, i nuovi moduli potranno continuare a supportare le attività sportive, offrendo spazi aggiuntivi a beneficio delle numerose società che utilizzano l’impianto.