Santissimo Crocifisso 2026, Nina Zilli e Rocco Hunt sul palco di piazza Guglielmo

Filtrano le prime iniziative in occasione della 400ª edizione della festa

MONREALE, 31 marzo – A meno di clamorose sorprese dovrebbero essere Nina Zilli (1° maggio) e Rocco Hunt (2 maggio) a concludere la parte ludica dei festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso, giunti quest’anno all’edizione numero 400.

I due artisti, in attesa che il programma venga ufficializzato dal Comune, saranno quelli che dovrebbero salire sul placo di piazza Guglielmo per esibirsi con due concerti che certamente catalizzeranno l’attenzione e l’entusiasmo dei monrealesi e dei visitatori che per quei giorni verranno nella cittadina, in occasione delle giornate di festa.

Per il resto, il cartellone, che attende ancora conferma, prevede gli spettacoli di trapezisti (25 aprile), uno spettacolo di acqua e fuoco con proiezioni (26). Il 27 aprile, giorno del primo anniversario della “strage di Monreale, nella quale vennero uccisi Andrea Miceli, Salvo Turdo e Massimo Pirozzo, è in programma "In Memoria", spettacolo musicale candelight, a piazza Guglielmo.

Il 29 aprile, invece, sarà la volta di “Sand Art", spettacolo di sabbia narrativo sulle origini della festa del Santissimo Crocifisso, in piazza Guglielmo. Il 30 aprile, infine, a salire sul palco di piazza Guyglielmo saranno ancora “I 40 che ballano 90”.