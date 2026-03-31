Santissimo Crocifisso 2026, ecco il programma delle iniziative

Il cartellone, pur essendo stato definito nei dettagli, manca ancora del carattere dell’ufficialità
MONREALE, 31 marzo – Iniziative che prenderanno il via il 25 aprile con l’incontro tenuto al cinema Imperia dal giornalista Sigfrido Ranucci e che concluderanno, come sempre il 4 maggio, il giorno dopo la solenne processione
Questo il cartellone delle iniziative ludiche per l'edizione 2026, che, come sempre, è suscettibile di modifiche
Sabato 25 aprile
ore 20:30
Diario di un trapezista spettacolo/inchiesta a cura di Sigfrido Ranucci
Teatro Imperia
ore 22:20
Presentazione video mapping 400* Festa SS.Crocifisso
piazza Gugliemo II
ore 22:30
"Il posto" spettacolo trapezisti
Piazza Guglielmo II
Domenica 26 aprile
ore 17:00
"The Hornies" intrattenimento musicale
Piazzetta Vaglica
ore 19:30
Pov Violenza.. Ora Parlo io..
cortometraggi sul tema violenza sulle donne
Piazza Guglielmo II
ore 22:30
"Viorica Water Show" spettacolo di acqua e fuoco con proiezioni
"compagnia Opera Fiammae" spettacolo di fuoco
Piazza Guglielmo II
Lunedì 27 aprile
ore 21:30
"La maison de la danse" spettacolo artistico di ballo
Piazza Guglielmo II
ore 22:00
"In Memoria"
spettacolo musicale candelight
Piazza Gugliemo II
Martedì 28 aprile
Ore 17:30
"Bell'Epoque" spettacolo artistico di danza
piazza Gugliemo II
ore 20:00
"Oltreluna" intrattenimento musicale
Piazzetta Vaglica
ore 20:30
"I ragazzi di casa Sanremo "
Intrattenimento musicale
Largo padre pio
Ore 21:30
I fiati della normanna"
intrattenimento musicale
Piazza Gugliemo II
Ore 22:30
"Maledeo Live show"
Intrattenimento musicale
Terrazze Savoia
Mercoledì 29 aprile
ore 18:30
"World Latin" spettacolo artistico di ballo
Piazza Guglielmo II
ore 20:30
"EPV" intrattenimento musicale
Largo Padre Pio
ore 20:30
"la maison de la danse" spettacolo artistico di ballo
Piazza Guglielmo II
ore 21:40
"Sand Art"
Spettacolo di sabbia narrativo sulle origini della festa del S.Crocifisso
Piazza Guglielmo II
Ore 22:20
"MDM Live Music"
intrattenimento musicale
Piazzetta Vaglica
Giovedì 30 aprile
ore 17:00
"Marty pan e francesco Spatola" spettacolo musicale
Piazzetta Vaglica
ore 21:00
"Music Light"
Spettacolo luminarie musicali artistiche
Via Roma
ore 22:30
"I 40 che ballano i 90" spettacolo musicale
Piazza Guglielmo II
"Sapienza Fuochi" spettacolo pirotecnico
Piazza Guglielmo II
Venerdì 01 Maggio
ore 10:00
Sfilate itineranti bande musicali, carretti
e folkloristiche
ore 16:00
Sfilate itineranti bande musicali, carretti
e folkloristiche
ore 17:00
"Dancing Queen"
Spettacolo musicali
Piazzetta Vaglica
Ore 21:00
"Music Light"
Spettacolo luminarie musicali artistiche
Via Roma
ore 22:00
Nina zilli
Spettacolo Droni
Piazza Guglielmo II
ore 23:30
Drone Show
Spettacolo Droni
Monte Caputo
Sabato 02 Maggio
ore 11:00
"Passion Horses" spettacolo e mostra equino
Piazzale Cirba
Ore 16:00/ 18:00
Sfilate itineranti bande musicali, carretti
e folkloristiche
ore 21:00
"Music Light"
Spettacolo luminarie musicali artistiche
Via Roma
ore 22:00
Rocco Hunt
concerto musicale
Piazza Gugliemo II
Domenica 03 Maggio
Ore 18:00 inizio della processione del Santissimo Crocifisso
lunedì 04 Maggio
0re 11:00 Largo Canale
Commemorazione in occasione del 46° anniversario dell’eccidio del capitano dei carabinieri Emanuele Basile.
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