Trasporto pubblico locale, ecco come cambiano gli orari dei bus della ditta Giordano

Collegano Monreale con le frazioni

MONREALE, 1 aprile – L’azienda Autolinee Giordano S.r.l., concessionaria del servizio di trasporto pubblico nel territorio di Monreale, rende nota la pubblicazione del nuovo prospetto orario integrato.

Il provvedimento, spiega una nota – mira a ottimizzare i collegamenti tra il centro cittadino e le zone periferiche, garantendo una copertura capillare per studenti e lavoratori pendolari. Le modifiche riguardano le 8 linee principali che servono il territorio comunale.

Il nuovo piano orario è stato strutturato per rispondere alla crescente domanda di mobilità proveniente da frazioni chiave come Pioppo, Aquino, Villaciambra e San Martino delle Scale. In particolare, per la Linea 3 (San Martino/Piano di Gelo) e la Linea 6 (Strazzasiti), sono state confermate corse frequenti sin dalle prime ore del mattino .

Gli uffici di Via Mulini 25 restano a disposizione dell’utenza per informazioni su percorsi, titoli di viaggio e abbonamenti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14 e dalla 15 alle 17,30. I dettagli completi delle corse e degli orari di partenza dai capolinea sono consultabili presso il sito istituzionale del comune di Monreale www.comune.monreale.pa.it le bacheche aziendali, sul sito ufficiale www.autolineegiordano.com o contattando il numero telefonico 091 6409715.

L’azienda invita i cittadini a consultare attentamente i nuovi orari per pianificare i propri spostamenti nel modo più efficiente possibile.