Monreale, i revisori dei conti chiedono (e ottengono) l’aumento dei compensi

Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità l’incremento degli importi

MONREALE, 1 aprile – «Domandare è lecito, rispondere è cortesia»: è probabile che i revisori dei conti del Comune di Monreale si siano ispirati a questo detto popolare nel chiedere l’aumento dei loro compensi.

Durante la seduta che si è svolta lunedì scorso, il Consiglio comunale ha deliberato con voto unanime di incrementare gli emolumenti da riconoscere ai componenti dell’organo di revisione dell’ente, dando accoglimento alla richiesta già da tempo presentata dai diretti interessati. Così, d’ora in avanti il compenso annuale dovuto a ciascuno dei due revisori passa a 18.804 euro, mentre quello da corrispondere al presidente del collegio è stato rideterminato in 28.206 euro.

L’adeguamento degli importi è stato disposto nel rispetto della vigente normativa, tenendo conto, in particolare, di quanto stabilisce il decreto interministeriale del 21 dicembre 2018, che riguarda la quantificazione dei compensi spettanti ai componenti degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali.

Fanno attualmente parte del collegio i commercialisti Calogero Cammisano (presidente), Giuseppe Giacalone e Antonio Lombardo; le loro nomine, che hanno durata triennale, sono state deliberate nel novembre del 2023 dal consiglio comunale mediante estrazione a sorte.