Bonus asilo nido 2026, attivato dall’Inps il servizio per la presentazione delle domande

Il contributo statale può arrivare sino a 3.600 euro all’anno

MONREALE, 2 aprile – L’Inps ha reso noto che è stato attivato il servizio telematico per la presentazione delle domande per beneficiare del bonus asilo nido 2026.

A differenza del passato, adesso non è più necessario presentare ogni anno una nuova richiesta; dopo il formale accoglimento, l’istanza resta valida anche per le annualità successive, sino al compimento dei 36 mesi del bambino, fermo restando il controllo dei requisiti e la prenotazione delle mensilità.È importante ricordare che l’assegnazione del bonus non avviene in maniera automatica: per ottenere il rimborso occorre caricare sul portale Inps la documentazione che dimostra l’avvenuto versamento della retta, inserendo ogni mese la relativa fattura (o ricevuta) e la documentazione che comprova il relativo pagamento; l’erogazione dell’importo richiesto avverrà solo dopo le rituali verifiche da parte dell’ente previdenziale.

Il contributo, che può arrivare sino a 3.600 euro all’anno, varia in base alla data di nascita del bambino e al valore dell’Isee per specifiche prestazioni familiari e per inclusione, ridotto delle somme percepite a titolo di assegno unico e universale. La presentazione della domanda va effettuata dal portale Inps, a cui si accede tramite Spid ovvero con carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi; in alternativa, è possibile avviare la pratica rivolgendosi a un istituto di patronato.

Il contributo è riconosciuto soltanto per l’accesso a centri in possesso di regolare abilitazione (asili nido, micronidi, sezioni primavera, spazi gioco e servizi educativi in contesto familiare); in ogni caso, prima di accogliere le istanze l’Inps verificherà che la struttura indicata dal richiedente sia effettivamente autorizzata al funzionamento, secondo la vigente normativa regionale.

Le famiglie di Monreale hanno la possibilità di usufruire dei servizi per la fascia 0-3 anni offerti sia dall’asilo nido pubblico “Giaccone” di via Venero (nella foto) che dai centri gestiti da privati convenzionati con il Comune per l’erogazione di voucher per l’anno educativo 2026-2027.