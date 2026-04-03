Monreale, stop a picnic e fuochi nell’area di San Martino nei giorni festivi

Il sindaco firma l’ordinanza; sarà in vigore per Pasqua, Pasquetta, 25 aprile e 1° maggio

MONREALE, 3 aprile – In vista delle prossime festività primaverili, il Comune di Monreale si prepara a introdurre un giro di vite sull’utilizzo dell’area attrezzata di San Martino.

L’amministrazione comunale, infatti, adotta un’ordinanza che vieta lo stazionamento per picnic, l’accensione di fuochi e l’allestimento di strutture temporanee.La proposta, avanzata dal comandante della Polizia Municipale Luigi Marulli, nasce dall’esigenza di tutelare la sicurezza pubblica e preservare il patrimonio ambientale. Negli anni, infatti, l’area è stata meta di numerosi cittadini durante ricorrenze come Pasqua, Pasquetta, il 25 aprile e il 1° maggio, con un massiccio afflusso di persone dedite a pranzi all’aperto, barbecue e attendamenti. Consuetudini, queste, che comportano rischi concreti: dall’aumento della probabilità di incendi al possibile danneggiamento della flora e della fauna locali, fino a problemi legati al decoro urbano e alla sicurezza dei frequentatori. Il provvedimento sarà in vigore dalle 7 del 5 aprile alle 24 del 6 aprile; dalle 7 alle 24 del 25 aprile e dalle 7 alle 24 del 1° maggio.

Durante queste fasce orarie sarà vietato sostare nell’area per organizzare picnic con tavoli e sedie, accendere fuochi o utilizzare fornelli, nonché montare tende o altre strutture da attendamento. L’obiettivo è prevenire situazioni di degrado e pericolo. I controlli saranno affidati agli organi di vigilanza, mentre per i trasgressori sono previste sanzioni amministrative comprese tra 25 e 500 euro, salvo eventuali responsabilità penali nei casi più gravi.

La misura, spiegano al Comune, punta a coniugare la fruizione degli spazi pubblici con la necessità di garantire sicurezza e rispetto dell’ambiente, soprattutto in giornate tradizionalmente caratterizzate da una forte presenza di cittadini nei parchi cittadini.