Monreale, allarme delle guide turistiche: “La scalinata Torres è incompleta e poco sicura”

In alcuni tratti mancano i corrimano e non ci sono zone d’ombra

MONREALE, 4 aprile – Preoccupazione tra gli operatori del settore turistico per la scalinata che collega il parcheggio Torres al Duomo e al centro storico.

A lanciare l’allarme è l’associazione GTI – Guide Turistiche Italiane, che segnala diverse criticità riscontrate durante le visite guidate con gruppi di turisti. Secondo quanto riferito dall’associazione, tra le principali realtà di categoria a livello regionale e nazionale, l’infrastruttura risulterebbe ancora incompleta. In particolare, nella parte superiore della scalinata mancano i corrimano, un’assenza ritenuta potenzialmente pericolosa per l’incolumità dei visitatori. “Molti turisti appartengono alla fascia della terza età e necessitano di un sostegno durante il percorso”, spiegano le guide, evidenziando come nei primi giorni di utilizzo si siano già verificati alcuni incidenti che hanno coinvolto sia visitatori sia accompagnatori.

Non è l’unico problema segnalato. Un’altra criticità riguarda la totale assenza di zone d’ombra lungo il tragitto. Se nelle attuali condizioni climatiche il disagio appare limitato, con l’arrivo dell’estate la situazione potrebbe peggiorare sensibilmente. L’esposizione diretta al sole, unita alla presenza di scalini in pietra, rischia infatti di aumentare la percezione del calore e favorire malori tra i turisti.

Alla luce di queste problematiche, l’associazione GTI ha avanzato due richieste precise all’amministrazione comunale: il completamento dell’opera con l’installazione dei corrimano mancanti e la realizzazione di adeguate aree ombreggiate, attraverso alberature o strutture dedicate.

Le guide turistiche si dicono inoltre disponibili a collaborare con sopralluoghi e approfondimenti tecnici, auspicando un intervento rapido da parte del Comune per garantire maggiore sicurezza e migliorare la fruibilità di uno dei principali accessi alla città.



