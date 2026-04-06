Pranzo pasquale solidale al Boccone del Povero: in 70 a tavola grazie ai volontari

Ennesima iniziativa di Tiziana Parisi e dei suoi validi collaboratori

MONREALE, 6 aprile – Un pranzo pasquale all’insegna della solidarietà è stato organizzato nei locali dell’Istituto Giacomo Cusmano, noto come “Boccone del Povero”, a Monreale, dove circa 70 persone hanno potuto trascorrere la giornata di festa in un clima sereno e accogliente.

L’iniziativa, promossa dalla volontaria monrealese Tiziana Parisi insieme a un gruppo affiatato di collaboratori, ha avuto come obiettivo principale quello di offrire un momento di convivialità agli ospiti e ad alcune famiglie in difficoltà del territorio, evitando che la Pasqua si trasformasse in una giornata di solitudine.

Grazie alla disponibilità di Suor Anna e Suor Andrea, che hanno messo a disposizione gli spazi dell’istituto, i volontari si sono rimboccati le maniche fin dalle prime ore del mattino, preparando un pranzo completo e curato. Il menù ha previsto antipasti vari, pasta al ragù, secondi di carne con contorni e, per concludere, dolci tipici della tradizione siciliana, tra cui la cassata e il parfait di mandorle. Prima del pranzo, don Luca Leone, viceparroco della cattedrale, ha impartito la benedizione, sottolineando il valore umano e spirituale dell’iniziativa.

Determinante è stato il contributo di numerosi volontari e sostenitori: accanto a Tiziana Parisi hanno partecipato familiari e amici, tra cui il marito Emanuele Noto, il figlio Rosario, Margherita e Viola Magnolia, Asmae Boulima — arrivata appositamente da Chiavari — e Ludovico Modica, che ha accompagnato la giornata con momenti musicali. Un supporto importante è arrivato anche dal panificio di Felicia Tusa, oltre che da tanti cittadini che hanno donato beni di prima necessità.

L’evento ha rappresentato non solo un gesto concreto di aiuto, ma anche un’occasione per rafforzare il senso di comunità. Un’iniziativa che dimostra come, attraverso l’impegno diretto dei cittadini, sia possibile costruire momenti di vera condivisione e vicinanza, soprattutto nei giorni di festa.