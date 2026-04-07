Completati i lavori di recupero dell’ex asilo nido comunale «Carrubella»

La struttura è destinata all’accoglienza temporanea di persone senza dimora

MONREALE, 7 aprile – L’attesa è finita: sono state compiutamente ultimate le opere che hanno interessato il recupero dell’ex asilo nido comunale «Carrubella» di Monreale (nella foto).

I lavori hanno riguardato la complessiva ristrutturazione dell’edificio di via Palmiro Togliatti, che nel corso di vari anni di abbandono ha subìto in più occasioni furti e atti vandalici; finanziato per 500.000 euro con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l’intervento è stato proposto dal Comune di Palermo nella qualità di “ente capofila” del Distretto socio-sanitario 42, di cui Monreale fa parte con Altofonte, Belmonte Mezzagno, Lampedusa e Linosa, Piana degli Albanesi, Santa Cristina Gela, Villabate e Ustica.

Grazie alle opere realizzate, il cui collaudo avverrà a breve, l’immobile è stato trasformato in struttura residenziale per l’accoglienza di persone senza dimora che vivono in gravi deprivazioni materiali, offrendo loro una sistemazione alloggiativa di carattere temporaneo (al massimo per due anni), con l’opportunità di usufruire di servizi che ne promuovono l’autonomia e l’integrazione sociale.

L’immobile ristrutturato, che potrà ospitare sino a dodici utenti, è già stato idoneamente arredato e attrezzato, provvedendo all’acquisto delle suppellettili necessarie per le esigenze quotidiane degli alloggiati.

All’interno sono stati allestiti due appartamenti (nell’immagine in basso) con sei camere da letto matrimoniali, due cucine e quattro servizi igienici, due dei quali destinati ai disabili: sono anche presenti zone di soggiorno e spazi con tavoli e sedie per la consumazione dei pasti; inoltre, i locali sono dotati di climatizzatori a pompa di calore, impianto videocitofonico e montascale esterno per le persone con difficoltà motorie.

Per quanto riguarda la gestione della struttura, è prevista una spesa annuale di 70.000 euro, che per il primo triennio è finanziata con fondi della Missione 5 (“Inclusione e coesione”) del Pnrr nell’ambito delle iniziative comprese nel programma «Housing First», che promuove e sviluppa interventi di tipo innovativo finalizzati al contrasto della marginalità sociale dei senzatetto.