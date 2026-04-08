Si è spento Matteo Giambruno, gran signore del calcio monrealese

È stato l’anima della società biancazzurra per più di mezzo secolo. Aveva 90 anni

MONREALE, 8 aprile – Lutto nel mondo dello sport monrealese: si è spento ieri, all’età di 90 anni, Matteo Giambruno, storica figura tecnica e dirigenziale della squadra di calcio della città, che ha accompagnato per oltre cinquant’anni.

Chiunque si sia avvicinato, anche per poco tempo, alle vicende calcistiche di Monreale non ha potuto non conoscere la grande figura di Matteo Giambruno, anzi “u zu Matteo”, come era universalmente e bonariamente chiamato, che ha diligentemente svolto il ruolo di “factotum” della società normanna. In questa realtà è stato massaggiatore, dirigente accompagnatore, responsabile dei rapporti con la classe arbitrale, consigliere di intere generazioni di calciatori dilettanti monrealesi, ai quali è sempre stato vicino, per alleviarne i disagi, tanto fisici quanto morali.

Di professione tecnico radiologo, che ha svolto al Policlinico di Palermo, fin da quando aveva 18 anni, Matteo Giambruno ha recitato sempre un ruolo di primo piano nelle vicende sportive della città. Fin dai lontani primi anni ’70, quando, con il sindaco di allora, Bino Li Calsi, si batté fortemente per la realizzazione del campo sportivo “Conca d’Oro”, nella posizione in cui si trova adesso, in via Aldo Moro. Prima di allora, infatti, il Monreale calcio disputava le sue partite casalinghe nel campo della Ranteria.

Prima delle qualità sportive e professionali, però, non si possono non citare quelle umane e morali. Matteo Giambruno, infatti, è stato un gentleman d’altri tempi, un interprete autentico dei sani valori di una volta, che, oggi, purtroppo, non sempre sono considerati. Gentile, schivo, curato nell’aspetto, moderato nei toni, era sempre un piacere, perlomeno fin quando la salute lo ha accompagnato, incontrarlo per strada e intrattenersi con lui, magari ricordando vecchi aneddoti calcistici riguardanti il Monreale. Lascia tre figli: Mirella, Daniele e Mauro, che ha cresciuto con tanti sacrifici e tanta dignità, essendo rimasto vedovo in giovane età.

I funerali si terranno oggi, alle ore 15, nella chiesa di San Castrense a Monreale.

Ai familiari di Matteo Giambruno le condoglianze più sentite da tutto lo staff di MonrealeNews.