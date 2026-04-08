Monreale, riaperti i termini per presentare le istanze per attivare l’abbonamento ai mezzi di trasporto urbani

Ecco quali requisiti occorrono per ottenerlo

MONREALE, 8 aprile – Il comune annuncia la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze relative all'attivazione dell'abbonamento mensile gratuito per il trasporto pubblico urbano.

L’iniziativa mira a sostenere la mobilità giovanile e ad alleggerire le spese delle famiglie residenti. Il beneficio è rivolto ai giovani cittadini che possiedono i seguenti requisiti: età: Inferiore ai 20 anni, residenza nel comune di Monreale, Isee non superiore a 25.000 euro.

Soddisfazione è stata espressa dall'assessore ai Trasporti, Riccardo Oddo, che ha sottolineato l'importanza strategica del provvedimento: "Con la riapertura di questi termini – afferma – vogliamo garantire la massima partecipazione possibile a una misura che riteniamo fondamentale. Il nostro obiettivo è duplice: da un lato, offrire un supporto concreto alle famiglie in un momento economico delicato; dall'altro, incentivare i nostri ragazzi all'utilizzo dei mezzi pubblici, promuovendo una cultura della mobilità sostenibile sin dalla giovane età. Invitiamo tutti gli aventi diritto a presentare la domanda entro la scadenza fissata".