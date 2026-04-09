Monreale, al via le esumazioni ordinarie al cimitero

Il Comune contatta i familiari interessati

MONREALE, 9 aprile – Partiranno a breve via le operazioni di esumazione ordinaria presso il cimitero comunale, in seguito alla scadenza dei termini previsti per le inumazioni in campo comune.

Ne dà notizia il Comune di Monreale, affermando che l’intervento riguarderà i defunti per i quali è terminato il periodo legale di permanenza in fossa. Come previsto dalla normativa vigente in materia di polizia mortuaria, questa tipologia di sepoltura non consente proroghe, rendendo quindi necessaria l’esumazione.

L’amministrazione comunale, pertanto, invita i familiari interessati ad attivarsi tempestivamente, contattando l’ufficio cimiteriale per indicare la destinazione dei resti mortali. Tra le opzioni disponibili vi sono la traslazione in ossario, in loculo o altre soluzioni consentite dai regolamenti. Si raccomanda inoltre di aggiornare eventuali recapiti modificati, così da facilitare le comunicazioni ufficiali.

Qualora i parenti risultino reperibili, il Comune provvederà a inviare una comunicazione formale con l’indicazione della data prevista per l’esumazione, garantendo un preavviso minimo di dieci giorni.

In assenza di indicazioni entro i termini stabiliti, l’Amministrazione procederà d’ufficio. In tal caso, i resti saranno collocati nell’ossario comune, secondo quanto previsto dalle disposizioni comunali e dalle norme vigenti.

Per consultare l’elenco completo dei defunti interessati dalle operazioni previste nel 2026 e per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito istituzionale del Comune.

Per contatti e chiarimenti, i cittadini possono rivolgersi ai servizi cimiteriali del Corpo di Polizia Municipale, con sede in via Venero 1, oppure telefonare ai numeri dedicati o inviare una comunicazione via email.