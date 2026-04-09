Monreale, lavori alla rete elettrica: cambia la viabilità nel centro urbano

Salita San Gaetano la zona maggiormente interessata

MONREALE, 9 aprile – Nuove limitazioni alla circolazione interesseranno nei prossimi giorni alcune strade del centro urbano per consentire il proseguimento dei lavori di scavo legati al potenziamento della rete elettrica di media tensione.

Gli interventi, gestiti da Distribuzione-Infrastrutture e Reti Italia, rientrano in un più ampio piano di ammodernamento delle infrastrutture cittadine. Un’ordinanza dirigenziale ha disposto modifiche temporanee alla viabilità, necessarie per permettere l’avanzamento del cantiere già attivo in via Umberto I e Salita San Gaetano. I lavori si estenderanno anche a via Palermo, nel tratto compreso tra piazzale Vittorio Veneto e Salita San Gaetano, per il completamento delle opere.

Nel dettaglio, da domani al 30 aprile – e comunque fino alla conclusione degli interventi – sarà in vigore il divieto di transito veicolare nelle aree interessate. Le limitazioni saranno attive nelle fasce orarie 9-14 e 15,30-17. Nelle stesse vie sarà inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 7,30 alle 17.

Sono previste alcune deroghe: l’accesso sarà sempre consentito ai mezzi di soccorso e ai veicoli impegnati nei lavori, mentre i residenti potranno circolare al di fuori degli orari di chiusura. Per garantire sicurezza e fluidità del traffico, la ditta incaricata provvederà all’installazione della segnaletica temporanea, all’impiego di personale per la gestione della viabilità e, ove necessario, all’utilizzo di semafori mobili.

L’amministrazione invita i cittadini a prestare attenzione alle indicazioni presenti lungo le strade e a collaborare per limitare i disagi, sottolineando come gli interventi siano fondamentali per migliorare l’efficienza e l’affidabilità della rete elettrica locale.