Palazzetto dello sport di Pioppo, via libera al subappalto per i lavori di completamento

Saranno realizzati dalla S.R. Intonaci F.lli Ferrara s.r.l.s., con sede a San Cipirello

MONREALE, 9 aprile – Proseguono gli interventi per il completamento del palazzetto dello sport di Pioppo, che sorgerà nell’area della scuola Margherita di Navarra.

L’amministrazione comunale ha autorizzato ufficialmente una parte dei lavori in subappalto, segnando un nuovo passo avanti verso la piena fruibilità della struttura sportiva. Il provvedimento riguarda nello specifico l’affidamento delle opere di rivestimento termoisolante “a cappotto”, per un importo di circa 50 mila euro. Tali lavorazioni saranno eseguite dalla ditta S.R. Intonaci F.lli Ferrara s.r.l.s., con sede a San Cipirello.

L’appalto principale resta in capo all’associazione temporanea di imprese composta da Biondo s.r.l. (capogruppo) e dalla Impresa Edile e Stradale Geom. Rizzo Antonino & C. s.a.s., che continueranno a rispondere in via esclusiva nei confronti del Comune.

L’intervento complessivo, dal valore di oltre 1,2 milioni di euro, è finanziato tramite fondi derivanti dalla rimodulazione di mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti. Il progetto punta a completare una struttura sportiva attesa da tempo, destinata a migliorare l’offerta comunale della cittadina.

Dopo l’aggiudicazione dell’appalto nell’ottobre 2025 e l’avvio dei lavori nel novembre dello stesso anno, il cantiere entra ora in una fase operativa più avanzata. Dal Comune sottolineano che l’operazione non comporterà costi aggiuntivi per le casse dell’ente e che i lavori dovranno rispettare gli standard qualitativi previsti dal progetto originario. Inoltre, non sarà consentito ulteriore subappalto delle lavorazioni affidate. L’obiettivo resta quello di completare nel più breve tempo possibile una struttura strategica per il territorio, proponendo alla comunità sportiva e scolastica uno spazio moderno e funzionale.