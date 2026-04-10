Servizio rifiuti, pubblicato dalla S.R.R. il bando di gara che riguarda Monreale

L’affidamento avrà la durata di sei anni e contempla la “clausola sociale”

MONREALE, 10 aprile – Dopo una lunga attesa, è stato finalmente pubblicato il bando per l’appalto del servizio rifiuti indetto dalla S.R.R. «Palermo Provincia Ovest» che interessa Monreale.

La procedura di gara, il cui svolgimento avverrà in modalità telematica, è suddivisa in due distinti lotti: quello che riguarda Monreale include anche San Giuseppe Jato e Sancipirello, con un complessivo importo a base d’asta di 37.723.578,95 euro, oltre Iva; l’aggiudicazione non avverrà con il metodo del maggiore ribasso, ma con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, basato sul miglior rapporto fra qualità e prezzo.

Il termine per la presentazione delle offerte scade alle 13 del 7 maggio prossimo; la durata dell’appalto è stabilita in sei anni, con decorrenza dalla data in cui avverrà la sottoscrizione del contratto di servizio fra l’azienda affidataria e il Comune.

Nella documentazione di gara è stata correttamente inserita la “clausola sociale” in base alla quale l’aggiudicatario dovrà garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nell’attuale contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico i lavoratori che operano alle dipendenze dell’affidatario uscente.

Grazie a questa opportunità, sarà così possibile assicurare la continuità occupazionale di tutti gli operatori che, ormai da parecchi anni, sono impegnati a Monreale e nelle frazioni nell’espletamento del servizio di igiene urbana.

Il progetto del servizio è stato redatto dai tecnici della S.R.R. Giuseppe Ceravolo e Serafina Riela; relativamente alle attività da svolgere nel vasto territorio monrealese, la previsione di costo è di 27.536.423,65 euro, al netto dell’Iva, per tutti i sei anni di durata dell’appalto.

Sarà la Centrale unica di committenza della Regione Siciliana a occuparsi dello svolgimento della gara, demandando la valutazione delle offerte tecniche ed economiche presentate dai concorrenti a un’apposita commissione, formata da tre componenti; la prima seduta, che sarà pubblica, è programmata per le 9,30 di lunedì 11 maggio.