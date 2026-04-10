Monreale, sei mesi per un “no”: l’odissea silenziosa di un contatore Amap che non arriva

L’azienda, tra l’altro, non ha mai comunicato ufficialmente i motivi del diniego

MONREALE, 10 aprile — Sei mesi di attesa, tre solleciti formali, e alla fine una risposta negativa mai davvero ufficializzata.

È la vicenda, emblematica e tutt’altro che isolata, che coinvolge un cittadino di Monreale e l’AMAP, la società che gestisce il servizio idrico a Palermo e in diversi comuni limitrofi. La richiesta è semplice: l’installazione di un nuovo contatore dell’acqua. Un passaggio ordinario, che dovrebbe seguire tempi certi e procedure trasparenti. E invece si trasforma in un percorso ad ostacoli fatto di attese, silenzi e risposte informali.

Secondo quanto ricostruito, la domanda viene presentata mesi fa. Seguono tre solleciti, distribuiti nel tempo, nel tentativo di ottenere almeno un riscontro chiaro. Solo dopo mezzo anno arriva una risposta: negativa. Ma non nelle forme dovute. Nessuna comunicazione ufficiale, nessuna lettera di diniego notificata al richiedente.

Il motivo del rifiuto, va chiarito, appare fondato: l’allocazione del contatore non risulterebbe tecnicamente idonea. Una valutazione che rientra nelle prerogative dell’ente gestore e che, nel merito, non viene contestata. Ciò che lascia perplessi è il “come” e soprattutto il “quando”.

Sei mesi per una risposta, peraltro ancora oggi non formalizzata , pongono interrogativi seri sull’efficienza amministrativa e sulla qualità del servizio offerto ai cittadini. In un settore delicato come quello idrico, dove le utenze domestiche e le attività economiche dipendono da tempi certi, ritardi di questo tipo non possono essere considerati fisiologici.

La mancanza di una comunicazione ufficiale, inoltre, apre un ulteriore fronte: quello dei diritti dell’utente. Senza un atto formale, infatti, diventa difficile anche solo esercitare eventuali tutele, presentare ricorsi o adeguare correttamente la richiesta alle prescrizioni tecniche indicate.

La vicenda di Monreale non è solo una storia di burocrazia lenta. È il segnale di un rapporto tra cittadino e servizio pubblico che rischia di incrinarsi, quando i tempi si dilatano e le risposte si fanno opache.

Resta ora da capire se e quando arriverà quel diniego ufficiale che, paradossalmente, dopo sei mesi di attesa, rappresenterebbe già un passo avanti. Perché, in certi casi, anche un “no”, purché chiaro e tempestivo, è meglio del silenzio.