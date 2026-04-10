Monreale, al via “La musica è di tutti”: arte e inclusione al cineteatro Imperia

Il Comune: “Una vittoria per la nostra comunità”Il Comune: “Una vittoria per la nostra comunità”

MONREALE, 10 aprile – Ha preso ufficialmente il via ieri il progetto “La musica è di tutti”, iniziativa dedicata all’inclusione sociale e culturale dei ragazzi con disabilità.

Nella suggestiva cornice del cineteatro Imperia si sono svolti i primi incontri dei laboratori, segnando l’avvio di un percorso umano e artistico innovativo per il territorio. Il progetto, pensato per rendere l’arte accessibile a tutti, si svilupperà in due fasi: da aprile a metà giugno e da ottobre a dicembre, con un saggio finale previsto nel periodo natalizio, durante il quale i partecipanti potranno condividere con la cittadinanza i risultati del lavoro svolto.

La giornata inaugurale è stata dedicata alla conoscenza reciproca tra i ragazzi delle associazioni Convivi l'autismo e Nati due volte e gli operatori della Casa della Musica, promotrice dell’iniziativa. Un primo incontro carico di emozione, che ha visto tutti i partecipanti esprimere entusiasmo e fiducia per il percorso appena iniziato. Il progetto è reso possibile anche grazie al supporto tecnico di GTM Eventi.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Alberto Arcidiacono e dall’assessore alle Attività culturali Fabrizio Lo Verso, che hanno sottolineato il valore sociale dell’iniziativa e annunciato un’importante novità.

«Vedere il cineteatro Imperia animarsi con l’energia di questi ragazzi è una vittoria per tutta la nostra comunità – hanno dichiarato –. Scommettiamo sulla cultura come strumento di integrazione, trasformando questo spazio in una casa per tutti».

Accanto ai laboratori musicali, partiranno infatti anche attività teatrali curate dalla Compagnia in Valigia, in programma ogni martedì pomeriggio, seguendo lo stesso calendario. L’obiettivo è offrire una proposta multidisciplinare che permetta ai partecipanti di esprimere il proprio talento attraverso diversi linguaggi artistici.

Con questo progetto, il cineteatro Imperia si conferma sempre più come un punto di riferimento non solo culturale, ma anche sociale, capace di promuovere inclusione, partecipazione e crescita per l’intera comunità monrealese.