Palermo, tragedia sul lavoro: crolla una gru, due operai morti

Il fatto si è verificato stamattina in via Ruggero Marturano, zona Fiera del Mediterraneo

PALERMO, 10 aprile – Tragedia questa mattina a Palermo, dove un grave incidente sul lavoro è costato la vita a due operai. L’episodio si è verificato intorno alle 11.20 in via Ruggero Marturano, all'altezza di via Ammiraglio Rizzo, nei pressi del civico 8.

Secondo le prime ricostruzioni, i due uomini – di 50 e 41 anni – stavano lavorando su una gru quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è verificata la rottura di un braccio del mezzo. Il cedimento ha provocato il crollo della struttura, non lasciando scampo ai due operai.

Nel crollo è stata coinvolta anche una tettoia di un’attività commerciale sottostante. Un lavoratore presente all’interno dell’esercizio è rimasto ferito ed è stato soccorso e trasportato in ospedale per le cure del caso.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area, mentre le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità. L’ennesimo incidente sul lavoro riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza nei cantieri, una questione che continua a rappresentare una grave emergenza.

"Palermo oggi si ferma, si raccoglie e si unisce nel dolore – afferma il sindaco Roberto Lagalla – La tragedia avvenuta oggi in via Ruggero Marturano colpisce nel profondo l’intera comunità palermitana. Due lavoratori hanno perso la vita mentre svolgevano il proprio lavoro, in un contesto che dovrebbe essere sempre sinonimo di dignità, sicurezza e tutela. A loro va il nostro pensiero più commosso e rispettoso.

A nome della città di Palermo esprimo il più sincero cordoglio alle famiglie delle vittime, alle quali ci stringiamo con affetto e partecipazione autentica in questo momento di dolore incolmabile. Desidero, inoltre, rivolgere un pensiero al lavoratore rimasto ferito, attualmente ricoverato in gravi condizioni: a lui va il nostro augurio più forte di pronta guarigione, insieme alla vicinanza ai suoi familiari che stanno vivendo ore di angoscia.on è accettabile che si continui a morire mentre si lavora. Il rispetto della vita deve essere sempre la priorità assoluta. Da questo dolore deve nascere un impegno ancora più forte affinché tragedie come questa non si ripetano mai più”.