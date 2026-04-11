Disabilità, dalla Regione chiarimenti sui Progetti di Vita: “Sono un diritto esigibile”

Il Garante di Monreale Salvo Porrovecchio: “Bene il riconoscimento, ma servono tempi certi e azioni concrete”

MONREALE, 11 aprile – Arriva il riscontro ufficiale, da parte della Regione, assessorato alla Famiglia in merito alla diffida relativa alla mancata attuazione delle procedure riguardanti l’elaborazione dei Progetti di Vita individuali per le persone con disabilità.

Ne dà notizia il Garante della Disabilità del Comune di Monreale, Salvo Porrovecchio (nella foto), che aveva sollevato il problema alla luce delle difficoltà all’attuazione dell’importante azine di welfare. La comunicazione della Regione adesso rappresenta un passaggio significativo sotto il profilo istituzionale e giuridico.

Viene infatti chiarito che il Progetto di Vita individuale, personalizzato e partecipato costituisce un diritto pienamente esigibile per ogni persona con disabilità e che tale diritto non è subordinato alla completa definizione delle linee guida attuative, attualmente in fase di trasmissione tra i diversi livelli amministrativi. Gli enti territorialmente competenti, tra cui Comuni, Distretti socio-sanitari e Aziende sanitarie provinciali, sono quindi chiamati ad attivarsi senza indugio attraverso le Unità di Valutazione Multidimensionale, al fine di garantire la presa in carico e la costruzione dei progetti individuali.

Elementi che, secondo il Garante, confermano la correttezza delle iniziative già intraprese e rafforzano un principio fondamentale: i diritti delle persone con disabilità non possono restare solo sulla carta, ma devono tradursi in servizi concreti ed efficaci sul territorio. Nonostante il chiarimento regionale, permangono tuttavia alcune criticità. Tra queste, l’assenza di tempistiche operative certe per l’avvio dei percorsi, la mancanza di indicazioni procedurali dettagliate e il rischio concreto che a livello locale si protragga una fase di inerzia, con conseguenti ritardi nell’accesso ai diritti.

Alla luce di questa situazione, il Garante ha già avviato ulteriori iniziative istituzionali per sollecitare gli enti competenti a procedere con urgenza all’attuazione delle procedure previste dalla normativa vigente.

“Il chiarimento della Regione è importante – dichiara Porrovecchio – perché afferma con nettezza che il Progetto di Vita è un diritto immediatamente esigibile. Tuttavia, non possiamo accettare che questo diritto resti sospeso per carenze organizzative o ritardi amministrativi. È necessario passare rapidamente dalla fase delle dichiarazioni a quella dell’attuazione concreta”. Il Garante assicura che continuerà a monitorare con attenzione l’evoluzione della vicenda, mantenendo al centro della propria azione la tutela dei diritti delle persone con disabilità e il rispetto dei principi di equità, inclusione e dignità sanciti dall’ordinamento.