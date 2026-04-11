Monreale, al via il bonus affitto 2026 per le famiglie

Stanziati contributi fino a 3.000 euro
MONREALE, 11 aprile – È stato pubblicato l’avviso pubblico per l'erogazione di contributi economici destinati al sostegno del pagamento dei canoni di locazione per l’anno 2026.
La misura, prevista dall'articolo 57 della Legge Regionale n.1/26, mira a fornire un aiuto concreto ai nuclei familiari in condizioni di fragilità economica. Il beneficio economico prevede un contributo base di 3.000 euro per i nuclei familiari composti da almeno tre persone. È inoltre previsto un incentivo per la natalità: incremento di 200 euro per ogni figlio ulteriore rispetto al primo.
Possono presentare domanda gli intestatari della scheda di famiglia anagrafica residenti nel territorio del Comune di Monreale che rispondano ai seguenti criteri: composizione nucleo con un minimo 3 unità, ISEE non superiore a 10.000 euro (valido per il 2026, basato sui redditi 2024); residenza in Sicilia da almeno due anni al momento della domanda; cittadinanza italiana, comunitaria o possesso di regolare permesso di soggiorno; contratto di locazione regolarmente registrato, relativo all’abitazione principale di residenza (sono esclusi gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e le categorie catastali di lusso A1, A8, A9).
Le istanze dovranno essere compilate esclusivamente utilizzando il modello "Allegato B" e presentate brevi manu presso l'Ufficio dei Servizi Socio Assistenziali.Scadenza improrogabile: entro le ore 12:00 del 4 settembre 2026.Luogo di consegna: Via Venero n. 117, 90046 Monreale.
“Un ulteriore aiuto - dichiara l'assessore ai Servizi Sociali, Roberto Oddo - per le famiglie che si trovano in difficoltà, che potranno usufruire di questi fondi per il loro alloggio”.
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