Amat, domani il servizio riprenderà

Arcidiacono: “Alla base della questione una complessa interpretazione normativa. Da Amat avanziamo più di un milione”

MONREALE, 13 aprile – La partita è ancora lontana dal triplice fischio. Per arrivarvi sarà necessaria la disputa dei tempi supplementari, ma, nel frattempo, si parte da un punto fermo: domani le corse Amat riprenderanno.

E così, dopo lo stop alle corse, che oggi ha penalizzato oltremodo studenti, pendolari e turisti, domani la linea 389 potrà tornare a viaggiare tra piazza Indipendenza a Palermo e piazzale Vittorio Veneto a Monreale, il luogo del consueto capolinea. Da risolvere, però, ci sarà una delicata questione giuridica: quella che, secondo una circolare della Regione, afferma che il servizio di trasporto intercomunale tra la cittadina normanna e il vicino capoluogo tocca all’Ast e non all’Amat. Motivo per il quale nei giorni scorsi è saltato il banco.

Fitte e numerose le interlocuzioni (anche in Prefettura) per venirne a capo, fondate su un fatto che, al tavolo delle trattative, il sindaco Alberto Arcidiacono ha sottolineato a gran voce: il tipo di servizio di cui necessita Monreale non può essere garantito da Ast, ma solo da Amat.

Anche perché un passaggio “in blocco” ad Ast significherebbe pagare “cash” a quest’ultima azienda, magari per ottenere un servizio inferiore. Cosa che non avverrebbe invece, con Amat, dal momento che il comune, essendo creditore per circa un milione di euro nei confronti dell’azienda di via Roccazzo in virtù di una sentenza di qualche anno fa, ha la possibilità di sfruttare questo “tesoretto” erodendolo progressivamente, senza mettere mano in tasca. Adesso, quindi, in attesa che la questione possa trovare una soluzione definitiva Amat tornerà a collegare Palermo e Monreale.

"Non esiste alcun problema di natura economica da parte del nostro Comune – tiene ad affermare piccato Arcidiacono – I conti sono solidi e i rapporti economici regolari. È semmai l'azienda a dover rispondere delle pendenze verso l'Ente. A differenza di quanto erroneamente ipotizzato in alcune ricostruzioni circolate nelle ultime ore, l’amministrazione comunale vanta attualmente un credito certificato superiore al milione di euro nei confronti di Amat Spa”.