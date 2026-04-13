Sciopero dei farmacisti, c’erano anche quelli monrealesi

Un sit-in è stato organizzato stamattina davanti al teatro Massimo

PALERMO, 13 aprile – Anche alcune farmacie monrealesi hanno aderito allo sciopero dei dipendenti dei lavoratori dipendenti farmaceutici, che hanno incrociato le braccia su scala nazionale.

In mattinata a Palermo, davanti al Teatro Massimo, si è tenuto un sit-in dalle 10,30 alle 12,30 promosso da Filcams Cgil Sicilia, Fisascat Cisl Sicilia e Uiltucs Sicilia. I lavoratori chiedono il rinnovo del contratto nazionale di lavoro, fermo ormai dal 31 agosto 2024.

Dopo uno stop nelle trattative nei mesi scorsi – dicono gli interessati – la ripresa dei negoziati non ha prodotto risultati soddisfacenti per le rappresentanze dei lavoratori. Non sono ancora noti i dati sulle adesioni, ma secondo fonti di Federfarma, l'associazione che riunisce le farmacie private, la protesta non dovrebbe aver creato particolari disagi ai cittadini. A Roma, frattanto, è stata organizzata una manifestazione che, secondo i sindacati, ha visto la partecipazione di circa 2.000 lavoratori.