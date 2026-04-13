Monreale, addio alla carta d’identità cartacea: il Comune potenzia gli uffici per il rilascio della CIE

Nuovi orari pomeridiani (mercoledì e giovedì) a disposizione degli utenti

MONREALE, 13 aprile – In vista della scadenza definitiva delle carte d’identità cartacee, fissata per il 3 agosto prossimo, l’amministrazione comunale annuncia il potenziamento dei servizi demografici per agevolare i cittadini nel passaggio al formato elettronico.

Per far fronte all’eccezionale incremento delle richieste e abbattere i tempi d’attesa, l'area Affari Istituzionali Generali e Legali – Sezione Anagrafe ha disposto un’estensione degli orari di apertura al pubblico dedicata esclusivamente al rilascio della CIE (Carta d’Identità Elettronica).

A partire da mercoledì 15 aprile, i cittadini residenti potranno usufruire di nuove fasce orarie pomeridiane. Il servizio sarà attivo, previo appuntamento, nei seguenti giorni aggiuntivi: mercoledì: dalle 14:30 alle 17:30 Giovedì: dalle 14:30 alle 17:30.

Per prenotare il rinnovo o il primo rilascio del documento, è necessario contattare i numeri messi a disposizione dall’Ufficio Anagrafe: 091 6564458 - 091 6564455.

"Il nostro obiettivo è garantire un servizio efficiente e vicino alle esigenze della cittadinanza – afferma l’assessore ai Servizi Demografici, Patrizia Roccamatisi – Con l'avvicinarsi della dismissione del formato cartaceo, abbiamo ritenuto doveroso incrementare gli sforzi del personale per assicurare che ogni cittadino possa ottenere il nuovo documento elettronico in tempi rapidi e senza disagi”.