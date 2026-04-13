La Regione accelera sul termovalorizzatore di Bellolampo: servirà anche per Monreale

L’entrata in funzione dell’impianto è prevista entro il 2028

PALERMO, 13 aprile – La Commissione europea ha espresso parere favorevole sul nuovo piano dei rifiuti proposto dalla Regione Siciliana, che prevede, tra l’altro, la creazione dei termovalorizzatori da realizzare a Bellolampo e nell’area industriale di Catania.

Le risorse destinate all’iniziativa, per un totale di 800 milioni di euro, provengono dall’accordo siglato due anni fa dalla premier Giorgia Meloni e dal presidente della Regione Renato Schifani, per il quale «adesso procederemo spediti sul progetto dei termovalorizzatori: il via libera di Bruxelles rappresenta un ulteriore passo avanti per mettere fine alla stagione dei conferimenti in discarica, gravosa per l’ambiente e onerosa per i cittadini e per i bilanci pubblici».

Tuttavia, si registra la netta contrarietà di Legambiente Sicilia al piano regionale dei rifiuti, che, secondo il presidente Tommaso Castronovo, «non aiuta il percorso avviato dai comuni e dai cittadini virtuosi nel migliorare la gestione della raccolta differenziata: al contrario, lo bloccherà e fermerà anche lo sviluppo di un’autentica filiera industriale dell’economia circolare».

La tempistica attuativa prevede che la consegna dei progetti di fattibilità tecnica ed economica dei due termovalorizzatori avvenga entro questo mese e che i bandi di gara per l’appalto dei lavori siano pubblicati a fine anno, con la prospettiva dell’apertura dei cantieri nella primavera del 2027.

Il termovalorizzatore di Bellolampo (nell’immagine progettuale) avrà una capacità di incenerimento di 300.000 tonnellate di rifiuti all’anno, con un dimensionato che tiene conto della produzione di rifiuti indifferenziati nelle province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani.

L’energia elettrica che vi sarà prodotta verrà immessa nella rete nazionale e, in parte, ceduta ad aziende private, prevedendo di ottenerne ricavi annuali per circa 4,7 milioni di euro; quanto ai costi di cui i comuni dovranno farsi carico per il conferimento dei rifiuti, la tariffa stimata è di 170 euro a tonnellata: si tratta però di una previsione forse ottimistica…

Presso il termovalorizzatore di Bellolampo, destinato a entrare in funzione entro il 2028, saranno trasferiti e sottoposti a incenerimento anche i rifiuti non riciclabili prodotti nel vasto territorio di Monreale, che attualmente vengono conferiti nell’impianto di trattamento biologico-meccanico gestito dalla Rap, con un costo di oltre 260 euro a tonnellata.