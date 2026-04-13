San Martino delle Scale al buio: proteste dei cittadini per disservizi elettrici e illuminazione assente

Diverse le strade che al calar del sole piombano nelle tenebre

MONREALE, 13 aprile – San Martino delle Scale sprofonda nel buio e nella paura. Da settimane, la borgata alle porte di Monreale vive una situazione sempre più critica a causa della persistente assenza di illuminazione pubblica e dei frequenti blackout elettrici che colpiscono anche le abitazioni private.

Le segnalazioni dei residenti si moltiplicano e riguardano diverse zone del territorio: da piazza Semeria a via Franzoni, da via Pineta Antica a via della Forestale, passando per via Pellerito e via Dusmet. Problemi si registrano anche lungo alcuni tratti tra piazzetta Reale e piazza Platani e sulla direttrice verso Monreale. Dopo il tramonto, in molti casi, i lampioni non si accendono affatto oppure restano in funzione solo per poche ore, lasciando intere aree completamente al buio.

Una situazione che crea disagi e soprattutto pericoli. Le strade, già dissestate e piene di buche, diventano insidiose sia per gli automobilisti sia per i pedoni. “Sembra di trovarsi in una spelonca”, raccontano alcuni residenti, che denunciano una crescente sensazione di insicurezza negli spostamenti serali. Ma il problema non si ferma all’illuminazione pubblica. Intorno alle ore 21 si verificano spesso interruzioni della corrente elettrica anche nelle abitazioni, con blackout improvvisi che durano diversi minuti. In alcuni casi, come nella serata di sabato 11 aprile, si sono registrate fino a cinque interruzioni consecutive, mandando in tilt elettrodomestici e dispositivi elettronici.

Particolarmente preoccupante è l’impatto sui soggetti più fragili, come anziani e persone sole, che si trovano improvvisamente senza luce e senza punti di riferimento. Gli sbalzi di tensione, inoltre, stanno causando danni alle apparecchiature domestiche, spingendo molti cittadini a valutare richieste di risarcimento. Secondo alcune segnalazioni, disservizi analoghi interesserebbero anche la zona di Piano Geli.

Il malcontento cresce anche alla luce della convenzione attivata nel 2022 dal Comune di Monreale con Enel X Global Retail, che prevedeva un ampio piano di gestione e ammodernamento dell’illuminazione pubblica, con interventi su quadri elettrici, linee e sostegni. Un progetto che, almeno per i residenti di San Martino delle Scale, sembra ancora lontano dal garantire risultati concreti.

Nonostante le numerose chiamate al numero verde e la registrazione di segnalazioni di guasto, i cittadini lamentano l’assenza di risposte efficaci. Anche un recente miglioramento temporaneo, seguito a un intervento dell’amministrazione comunale, si è rivelato di breve durata. Ora la richiesta è chiara: i residenti chiedono un incontro pubblico con i responsabili territoriali del servizio elettrico, alla presenza del sindaco, per fare piena luce sulle cause dei disservizi e conoscere tempi e modalità di una soluzione definitiva. San Martino delle Scale chiede risposte. E soprattutto, chiede di tornare alla luce.