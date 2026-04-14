Amat, il servizio non sarà effettuato nemmeno oggi

Comunicazione del sindaco, Alberto Arcidiacono. “La ditta Giordano porterà fino alla Rocca”

MONREALE, 14 aprile – L’Amat non garantirà il collegamento tra Palermo e Monreale nemmeno oggi. Lo rende noto il sindaco Alberto Arcidiacono sul proprio profilo facebook. Oggi, al termine di una riunione, probabilmente se ne saprà di più.

“Nonostante le comunicazioni di ripresa del servizio del Comune di Palermo – scrive Arcidiacono – Amat oggi non garantirà il servizio. Stamattina stessa ci sarà una riunione per discutere di come superare questo problema creatosi (ovvero chi deve fare il servizio tra Amat ed Ast). Nell’attesa, nella prima mattinata, ci sarà la ditta Giordano che gratuitamente porterà fino alla Rocca. Mi dispiace per il disagio ma sappiate tutti che come riportato negli articoli, non si tratta di pagamenti (perché il comune è in credito con Amat) ma di competenze che la Regione ha messo in discussione”.