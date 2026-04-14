Gestione delle aree di sosta a pagamento, aggiudicata la gara d’appalto

Il servizio è stato affidato alla cooperativa sociale “Eco Tourist”

MONREALE, 14 aprile – Sarà ancora la “Eco Tourist” ad occuparsi, per i prossimi due anni, della gestione delle aree di sosta a pagamento istituite nel centro urbano di Monreale per gli automezzi ed i pullman turistici.

La cooperativa sociale catanese è risultata aggiudicataria della gara (con unico partecipante) avviata dal Comune per provvedere alla gestione non solo dei parcheggi nelle cosiddette “zone blu”, ma anche della segnaletica orizzontale e verticale, dei parcometri, dei servizi igienici pubblici e del campo sportivo “Conca d’Oro”, per un importo complessivo di poco più di 904.000 euro, al netto dell’Iva.

Per quanto concerne l’impianto sportivo di via Aldo Moro, le attività che la “Eco Tourist” dovrà quotidianamente svolgere riguardano la custodia, la pulizia e la sorveglianza della struttura, nonché la cura e la manutenzione del campo di calcio in erba sintetica. I servizi igienici da gestire sono quelli presenti al parcheggio “Torres” e all’interno del complesso monumentale “Guglielmo II”: per gli utenti è previsto il pagamento di un apposito ticket, con un costo di un euro a persona.

Nel rispetto della specifica “clausola sociale” prevista nei documenti di gara, nel nuovo appalto biennale sarà pienamente garantita la stabilità occupazionale di tutto il personale che attualmente si occupa dei servizi; si tratta, in particolare, di un totale di quindici lavoratori: un responsabile, otto ausiliari del traffico e sei operatori.

Rispetto all’attuale gestione, l’organizzazione delle aree di parcheggio a pagamento è destinata a rimanere sostanzialmente invariata, in relazione anche ai costi previsti per la sosta dei veicoli.