Monreale, al via la “Rottamazione-quinquies”

L’assessore Battaglia: “Un’opportunità concreta per regolarizzare i debiti tributari con risparmi significativi”

MONREALE, 15 aprile – L’amministrazione comunale di Monreale annuncia l’avvio della definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione, la cosiddetta “Rottamazione-quinquies”.

La misura, recepita in attuazione delle disposizioni nazionali, è stata formalizzata con il Regolamento approvato dal Consiglio Comunale lo scorso 30 marzo 2026. L'iniziativa punta a offrire un supporto tangibile ai cittadini e alle imprese in difficoltà, permettendo di sanare le pendenze relative ai principali tributi comunali (IMU, TARSU, TARES, TARI, Servizio Idrico, CUP e violazioni del Codice della Strada).

"Con l'approvazione di questo regolamento – afferma l’assessore al Bilancio, Nadia Battaglia – vogliamo tendere la mano ai contribuenti, offrendo loro la possibilità di chiudere i debiti pregressi con un abbattimento totale di sanzioni e interessi di mora. È una misura di equità fiscale che permette al cittadino di risparmiare sensibilmente e all'Ente di recuperare risorse fondamentali per i servizi pubblici".

I contribuenti che aderiranno alla definizione agevolata potranno beneficiare di abbattimento dei costi: pagamento della sola quota capitale del tributo, oltre alle spese per procedure esecutive e diritti di notifica. Nessuna somma sarà dovuta per sanzioni, interessi di mora o sanzioni civili.

Per facilitare il processo e garantire il necessario supporto tecnico, l'amministrazione ha potenziato i canali di assistenza. I cittadini potranno verificare la propria posizione e ricevere supporto nella presentazione della domanda presso gli uffici comunali. Per evitare attese e migliorare il servizio, è necessaria la prenotazione online tramite il portale istituzionale dell’Ente

Ecco il link : https://www.comune.monreale.pa.it/prenotazione-appuntamenti/