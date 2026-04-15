Parcheggi a pagamento, nel 2025 il Comune di Monreale ha incassato oltre 125.000 euro

Si tratta delle somme prelevate dai parchimetri stradali

MONREALE, 15 aprile – Ammontano a oltre 125.000 euro i proventi incassati dal Comune di Monreale nel 2025 dai pagamenti effettuati dagli automobilisti per usufruire delle aree di sosta istituite nelle cosiddette “zone blu”.

Si tratta delle somme che sono state prelevate durante lo scorso anno dai parchimetri installati nelle diverse strade e piazze del centro urbano in cui il parcheggio delle autovetture è consentito, nell’ambito di specifiche fasce orarie, provvedendo al pagamento del dovuto ticket.

Per il corretto utilizzo dei dispositivi automatici in funzione in città è richiesto l’inserimento della targa del veicolo; i versamenti possono essere eseguiti sia con monete che con carte di credito o di debito; inoltre, è prevista già da tempo la comoda opportunità di procedere al pagamento del ticket tramite l’applicazione Easy Park.

Nel parcheggio “Torres” e nelle strade del centro storico in cui sono presenti le “strisce blu” il costo richiesto è di un euro all’ora, mentre nelle altre zone cittadine, come ad esempio in piazza Fedele o in via Venero, la tariffa oraria è ridotta della metà.

Diversa è la situazione che riguarda i pullman turistici, ai quali sono riservati appositi stalli istituiti fuori dal centro abitato: per la sosta di questa particolare categoria di veicoli l’amministrazione comunale ha istituito un ticket giornaliero di 80 euro.