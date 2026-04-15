Lo storico Bar Mirto riapre le porte: a Monreale inizia un nuovo capitolo firmato Jo ed Ezio Mirto

L’appuntamento è per il 22 aprile alle ore 19 in Piazza Vittorio Emanuele II, per celebrare la fine di un accurato restauro durato mesi

MONREALE, 15 aprile – Dopo mesi di attesa e un profondo intervento di restyling, lo storico presidio del gusto nel cuore di Monreale torna a splendere.

I fratelli Jo ed Ezio Mirto sono lieti di annunciare l’inaugurazione del nuovo corso del Bar Mirto, che aprirà ufficialmente le proprie porte mercoledì 22 aprile alle ore 19. Situato nella suggestiva cornice di piazza Vittorio Emanuele II, al civico 15, il locale si presenta oggi sotto una veste rinnovata: un progetto di restauro durato diversi mesi che ha saputo coniugare l’identità storica di un punto di riferimento cittadino con un’estetica contemporanea e funzionale. Un nuovo inizio tra tradizione e design.

L’intervento non è stato solo un rinnovo estetico, ma un vero e proprio atto di amore verso la comunità. Jo ed Ezio Mirto hanno voluto creare uno spazio che fosse al contempo accogliente e all'avanguardia, pronto a diventare nuovamente il salotto pulsante della piazza, proprio all'ombra del celebre Duomo. Un ponte tra il passato di papà Giovanni e mamma Lucia e il futuro dei nipoti Giovanni e Lorenzo, Isabella e Claudia.