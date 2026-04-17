Monreale si candida a «Capitale italiana del libro» per il 2027

Il Comune partecipa al bando pubblicato dal ministero della Cultura

MONREALE, 17 aprile – Dopo aver ottenuto per il triennio 2024-2026 il riconoscimento di «Città che legge», Monreale si candida per il 2027 a «Capitale italiana del libro».

A darne notizia è l’assessore all’istruzione Patrizia Roccamatisi (nel riquadro della foto), che ha direttamente curato gli adempimenti per partecipare al bando pubblicato a febbraio dal ministero della Cultura. Si tratta di una iniziativa attraverso la quale si perseguono vari obiettivi strategici finalizzati al sostegno della lettura e al miglioramento dell’offerta culturale, fra i quali l’incentivazione alla frequentazione di biblioteche e librerie, nonché la diffusione della conoscenza del patrimonio editoriale e di buone pratiche nella promozione della lettura.

Ne avevamo parlato in un articolo pubblicato nello scorso febbraio, auspicando che l’amministrazione comunale potesse impegnarsi nell’adesione al bando (https://www.monrealenews.it/cronaca-monreale/cronaca-varia/40654-al-via-il-bando-per-la-%C2%ABcapitale-italiana-del-libro%C2%BB-per-il-2027-monreale-pu%C3%B2-candidarsi.html).

«E' un’opportunità importante per il nostro territorio - dichiara l’assessore Roccamatisi - che ho voluto cogliere con impegno e determinazione, mettendo in campo idee, progettualità e una visione culturale capace di valorizzare la lettura come strumento di crescita, inclusione e sviluppo sociale. Partecipiamo al bando ben consapevoli di doverci confrontare con altre candidature di rilievo, ma contiamo sul fatto che concorriamo con una proposta di alto livello: se riusciremo ad acquisire il titolo di capitale italiana del libro, sarà un riconoscimento di grande valore per la nostra città e un’occasione di crescita per tutti».

«Il dossier che è stato preparato - aggiunge Patrizia Roccamatisi - è solido e mette al centro le scuole ed i giovani: il nostro è un progetto ambizioso, su cui ho lavorato con cura, nella convinzione che la lettura sia il miglior investimento per il futuro della nostra comunità».

La valutazione delle candidature sarà svolta da una giuria composta da qualificati esperti del mondo editoriale e culturale, pervenendo entro il 30 giugno alla selezione dei finalisti; per la realizzazione delle iniziative previste dalla proposta che risulterà vincitrice il ministero della Cultura ha stanziato la somma di 500.000 euro.