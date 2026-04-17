Distribuzione dell’acqua, lunedì disservizi a Pioppo e Giacalone

La situazione idrica si normalizzerà nella serata della stessa giornata

MONREALE, 17 aprile – A causa di lavori urgenti da effettuare presso la sorgente “Giacalone”, lunedì 20 aprile si verificheranno disservizi nella distribuzione dell’acqua alle utenze delle frazioni di Pioppo e Giacalone.

Lo ha reso noto l’Amap, evidenziando che l’esecuzione degli interventi manutentivi comporterà anche la temporanea interruzione dell’approvvigionamento idrico della fontana pubblica di Giacalone (nella foto).

L’azienda di via Volturno ha precisato che nelle zone interessate, in ogni caso, il ripristino della normale erogazione dell’acqua è previsto nella serata della stessa giornata. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, gli utenti possono consultare la sezione “Comunicazioni” del sito www.amapspa.it ovvero chiamare il numero 091-279111 (con risponditore automatico) o il numero verde 800-915333 (esclusivamente da telefono fisso).