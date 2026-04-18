Monreale celebra i 400 anni del Santissimo Crocifisso: via alle luminarie artistiche

Il Comune impegna oltre 68 mila euro per l’installazione che resterà per tutto il periodo della festa

MONREALE, 18 aprile – La città si prepara a vivere uno degli eventi più significativi della sua storia: il 400° anniversario dei festeggiamenti del Santissimo Crocifisso.

Un appuntamento che intreccia fede, tradizione e identità culturale, e che richiamerà cittadini e visitatori dal 25 aprile al 3 maggio 2026. Per l’occasione, l’amministrazione comunale ha disposto un importante investimento per valorizzare il centro urbano attraverso le luminarie artistiche. È stato quindi affidato il servizio di progettazione, installazione e gestione delle illuminazioni alla ditta Eleonora De Giuseppe, con sede a Giurdignano, provincia di Lecce.

L’importo complessivo dell’intervento ammonta a 68.320 euro, comprensivi di IVA. Le luminarie saranno attive dal 24 aprile al 4 maggio, contribuendo a creare un’atmosfera suggestiva nei luoghi simbolo della festa.

Il Comune sottolinea come questa ricorrenza rappresenti non solo un evento religioso, ma anche un momento di grande rilevanza culturale e sociale. Da secoli, infatti, il culto del Santissimo Crocifisso è profondamente radicato nella comunità monrealese, costituendo un patrimonio immateriale fatto di riti, celebrazioni popolari e tradizioni tramandate nel tempo.

L’iniziativa si inserisce in un programma più ampio di manifestazioni già approvato dalla Giunta comunale, con l’obiettivo di celebrare degnamente un anniversario così importante e rafforzare il senso di appartenenza della comunità. Tutte le iniziative verranno presentate lunedì mattina a Palazzo Comitini nel corso di una conferenza stampa.