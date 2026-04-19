Controlli straordinari dei carabinieri a Monreale: denunce e segnalazioni per droga e violazioni stradali

Gli uomini dell’Arma intensificano l’attività sul territorio in vista dei giorni di festa

MONREALE, 19 aprile – Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e contrasto all'illegalità diffusa da parte dei Carabinieri della Compagnia di Monreale.

Nelle ultime ore, i militari della Sezione Radiomobile, con il supporto della locale Stazione, hanno attuato un servizio di controllo straordinario del territorio, focalizzato in particolare sulla sicurezza stradale e sul monitoraggio di soggetti sottoposti a misure restrittive. ​Il bilancio dell'operazione conta numerose denunce in stato di libertà e diverse segnalazioni alla Prefettura per possesso di stupefacenti.

​Nel corso delle operazioni, i militari hanno deferito per ricettazione un palermitano di 48 anni conosciuto alle forze di polizia che, è stato intercettato mentre trasportava un veicolo parzialmente "cannibalizzato", risultato rubato lo scorso 20 marzo a Palermo. Durante la perquisizione sono stati rinvenuti e sequestrati anche diversi attrezzi atti allo scasso.

Sorte analoga per 54enne residente a San Martino delle Scale, denunciato per riciclaggio, sorpreso alla guida di un ciclomotore con il telaio palesemente manomesso.

​Il controllo dei militari esteso anche ai soggetti gravati da misure di prevenzione ha consentito di denunciare due uomini di 30 e 37 anni per violazione degli obblighi della Sorveglianza Speciale.

​Sul fronte della sicurezza stradale, i controlli con l'etilometro hanno portato alla denuncia di due persone per guida in stato di ebbrezza, entrambe con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l. Inoltre, altre cinque persone sono state deferite per guida senza patente (mai conseguita o revocata).

Un operaio 41enne è stato invece denunciato per porto abusivo di armi; a seguito di una perquisizione veicolare, i Carabinieri hanno rinvenuto un martello di 28 cm e uno strumento spacca vetri.

​Parallelamente sono state segnalate 10 persone alla Prefettura di Palermo come assuntori di sostanze stupefacenti che, durante i controlli, sono state trovate in possesso di modiche quantità di hashish, marijuana e cocaina.

Complessivamente sono state identificare 70 persone, controllati 60 veicoli, eseguite 11 perquisizioni personali e veicolari ed elevate 10 sanzioni per violazioni al Codice della Strada.

​L’impegno dell’Arma di Monreale, recita una nota del Comendo Provinciale, continuerà nei prossimi giorni per garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto della legalità in tutto il comprensorio.