Anno Giubilare del Santissimo Crocifisso, Arcidiacono: “Un evento che travalica i confini cittadini”

“Non siamo solo custodi di una tradizione, ma diventiamo oggi meta di un cammino spirituale universale”

MONREALE, 19 aprile – "La notizia giunta da Roma riempie di orgoglio e di profonda gratitudine l’intera città di Monreale. Il decreto emanato dalla Penitenziaria Apostolica, per volontà di Papa Leone XIV, eleva il nostro quarto centenario a un evento di grazia che travalica i confini cittadini”.

Lo afferma il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, a proposito dell’indizione dell’anno giubilare della devozione al Santissimo Crocifisso di Monreale, anticipata ieri da MonrealeNews, grazie alla quale Papa Leone XIV concederà l’indulgenza plenaria a chi nel corso dell’anno che va dal 3 maggio 2026 al 3 maggio 2027, sotto forma di pellegrinaggio manifesterà al Crocifisso la propria devozione.

“L’indizione di un anno speciale, dal 3 maggio 2026 al 3 maggio 2027, e la concessione dell’Indulgenza Plenaria – prosegue Arcidiacono – rappresentano il più alto riconoscimento che la nostra secolare devozione al Santissimo Crocifisso potesse ricevere. Non siamo solo custodi di una tradizione, ma diventiamo oggi meta di un cammino spirituale universale.

Desidero rivolgere un ringraziamento particolarmente sentito a Sua Eccellenza Monsignor Gualtiero Isacchi. È grazie alla sua instancabile guida pastorale, alla sua sensibilità e al suo impegno se oggi possiamo celebrare questo storico traguardo spirituale. La sua attenzione verso la nostra comunità è stata fondamentale per ottenere questo dono straordinario dalla Santa Sede.

Questo provvedimento pontificio chiama ogni cittadino e ogni fedele a riflettere sul valore profondo della nostra identità. Monreale si prepara a vivere dodici mesi di fede intensa, pronta ad accogliere i pellegrini che vorranno accostarsi al simulacro del nostro 'Padre delle Grazie' per ricevere il dono della misericordia".