Gestione dei veicoli fuori uso, in vigore nuove disposizioni normative

Possono ora essere radiati anche quelli in fermo amministrativo

MONREALE, 20 aprile – Sono state di recente introdotte nuove norme sulla gestione dei veicoli fuori uso o abbandonati: il fenomeno è diffuso un po’ ovunque e di certo non è infrequente anche nel vasto territorio di Monreale.

Con un’apposita circolare il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito utili indicazioni sulle procedure di cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico e sulla gestione dei mezzi in stato di abbandono.

Sono due le principali novità legislative: la prima riguarda la possibilità di disporre la radiazione anche dei veicoli fuori uso gravati da fermo amministrativo; la seconda prevede la facoltà per gli enti proprietari delle strade di far rottamare - dopo aver ottenuto l’attestazione di inutilizzabilità - i veicoli rinvenuti da organi pubblici, qualora non reclamati dal titolare o acquisiti per occupazione.

In situazioni del genere, è possibile procedere alla rimozione, alla demolizione e alla cancellazione dal Pra del veicolo, se l’ente proprietario della strada ne attesti l’inutilizzabilità dandone notizia entro sette giorni al proprietario, che può opporsi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Per ottenere l’attestazione di inutilizzabilità, l’interessato deve presentare alla Polizia Municipale una specifica richiesta in bollo, idoneamente documentata, e provvedere al versamento dei prescritti diritti di istruttoria.

Sono diverse le condizioni in base alle quali un automezzo può essere dichiarato non più utilizzabile: ad esempio la mancanza di componenti o parti essenziali, la presenza di danni significativi che ne impediscono la circolazione e l’evidente stato di abbandono.

C’è da tenere presente, infine, che la normativa sui veicoli fuori uso non riguarda soltanto le autovetture, ma si estende altresì ai ciclomotori, alle motociclette, ai rimorchi, ai mezzi pesanti e alle macchine agricole. E non va dimenticato che il colpevole abbandono di mezzi fuori uso in aree pubbliche o private comporta a carico dei proprietari l’applicazione di rilevanti sanzioni.