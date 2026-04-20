Santissimo Crocifisso, il programma integrale dei festeggiamenti

Un cartellone ricco di eventi che riempirà la vita cittadina dal 25 aprile al 3 maggio

MONREALE, 20 aprile – Monreale si appresta a vivere l’evento clou della sua vita sociale ed aggregativa: la festa del Santissimo Crocifisso che quest’anno raggiuge la sua edizione numero 400.

Una devozione lunga quattro secoli che quest’anno sarà accompagnata da un cartellone di eventi di prestigio, messo su dal comune, con il contributo determinante della Regione. Le iniziative andranno avanti dal 25 aprile al 3 maggio, giorno della tradizionale processione del simulacro del Santissimo Crocifisso per le vie della città

Il sipario si alza sabato 25 aprile. Alle 20:30, il Teatro Imperia ospita lo spettacolo-inchiesta di Sigfrido Ranucci, "Diario di un trapezista", un inizio di alto profilo intellettuale. La serata prosegue in Piazza Guglielmo II con il debutto del Video Mapping "400^ Festa", una proiezione immersiva sulla facciata del Duomo, accompagnata dalle vertiginose evoluzioni della danza verticale.

Domenica 26 è la giornata della memoria e dello sport. Il Campo Conca D'Oro ospita il 1° Memorial "Sempre con noi", mentre in città risuonano i gruppi folkloristici. Da non perdere all’Aula Novelli la mostra fotografica "U Viaggiu" di Giuseppe Giurintano, un’indagine visiva sulla fede monrealese.

Il lunedì 27 aprile, quando il pensiero andrà a Massimo Pirozzo, Salvo Turdo ed Andrea Miceli, si tinge di una luce soffusa e spirituale: alle 22, la piazza principale si trasforma per il Concerto Candlelight "In Memoria". Centinaia di candele faranno da cornice alle voci del soprano Valentina Di Franco e dei maestri Silvia Vaglica e Tommaso Lannino.

Il cuore della settimana offre un crescendo di emozioni visive e sonore:

Martedì 28: Una giornata che spazia dal convegno mattutino sulla sensibilizzazione sentimentale alle sfilate in abiti storici de "La Belle Epoque". La sera, dopo il tributo sinfonico a Ennio Morricone, il pubblico potrà assistere al "Viorica Water Show", una danza di acqua, luci e fuoco che culminerà nelle performance della "Compagnia Opera Fiammante".

Mercoledì 29: La danza prende il sopravvento con le esibizioni di "World Latin" e "La Maison de la Danse". Uno dei momenti più poetici sarà lo spettacolo di Sand Art, dove la sabbia modellata dal vivo racconterà i quattro secoli di storia del Crocifisso.

Giovedì 30: È la serata della spensieratezza. Via Roma si accende con le luminarie artistiche a ritmo di musica (Music Light), mentre la piazza balla con i grandi successi degli anni '90 nel set "I Quaranta che ballano i '90".

L'arrivo di maggio, poi, segna l'ingresso dei big della musica italiana

Venerdì 1 Maggio: Una giornata ricca di tradizioni, dalle manifestazioni con i cavalli "Passion for Horses" al mattino, fino al grande concerto serale di Nina Zilli. La notte si chiuderà con lo sguardo rivolto al cielo per il Drone Show su Monte Caputo, una coreografia tecnologica senza precedenti.

Sabato 2 Maggio: Il ritmo diventa urbano con il concerto di Rocco Hunt. Prima del pop, però, spazio alla tradizione più autentica: la sfilata dei Carretti Siciliani e l'esibizione degli sbandieratori di Caccamo, un tributo colorato alle radici dell'isola.

Tutto il programma converge verso domenica 3 maggio, il giorno più lungo e sentito. La mattinata è scandita dalla Messa Solenne celebrata dal Cardinale Marcello Semeraro, ma è alle 14 che il tempo sembra fermarsi: la "discesa a spalla" del Simulacro dalla Chiesa della Collegiata, un rito carico di pathos che dà il via alla preparazione per la processione.

Alle 18, il Santissimo Crocifisso attraversa le vie della città, circondato da migliaia di fedeli in un cammino di preghiera che durerà fino a notte fonda. Il 400° anniversario si concluderà ufficialmente a mezzanotte con i "Giochi Pirotecnici" su Monte Caputo, che segneranno l'inizio del quinto secolo di questa straordinaria tradizione.