In ricordo di Massimo, Andrea e Salvo: lunedì prossimo Monreale si ferma per “In Memoria”

Tante le iniziative in agenda per commemorare i tre ragazzi uccisi un anno fa

MONREALE, 20 aprile – È già ricco di dettagli il programma di “In Memoria”, l'evento commemorativo in ricordo di Massimo Pirozzo, Andrea Miceli e Salvo Turdo, che si terrà il prossimo 27 aprile con una serie di appuntamenti che coinvolgeranno la cittadinanza dalla mattina alla sera.

L’iniziativa, che gode del patrocinio del Comune, nasce dalla volontà di unire la comunità nel ricordo attraverso gesti simbolici, momenti di raccoglimento e performance artistiche di grande suggestione. La giornata si aprirà alle ore 9,30 con “Il Grande Corteo”, curato dall’associazione Torneo dei Quartieri e delle Frazioni di Monreale, con partenza dal campo sportivo Conca d’Oro. Il percorso prevede una tappa significativa in via Biagio Giordano per un momento di raccoglimento e la partecipazione a un laboratorio di Yoga, sotto il coordinamento di Ida Maria Rizzo, a cura del Polo Educativo “Solletico”. La mattinata si concluderà in via Benedetto D’Acquisto con l'“omaggio finale”, una simbolica consegna di fiori di carta realizzati dagli studenti delle scuole locali.

Alle ore 17, presso la cattedrale di Monreale, sarà celebrata la messa solenne in ricordo dei tre giovani, un momento di preghiera comunitaria nel cuore spirituale della città. Dalle ore 21, le attività si sposteranno nuovamente in via Benedetto D’Acquisto per l’evento “Il ricordo nel cuore di familiari e amici”, che vedrà l’accensione dei lumi, proiezioni video, canti dei maestri Grimaudo e testimonianze dirette. Alle ore 22 la danza diventerà protagonista con l’esibizione “Corpi e Anima in Scena”, a cura degli allievi della scuola ASD Maison de la Danse.

La chiusura alle 22.30 è affidata a “The Concert in a New Light” in piazza Guglielmo II, un suggestivo concerto live per pianoforte immerso in una scenografia di migliaia di candele. "Un appuntamento - dichiara il sindaco Alberto Arcidiacono - per non dimenticare, per trasformare il dolore in bellezza e la memoria in un impegno collettivo di vicinanza e amore”.