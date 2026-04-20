Grisì, passi avanti verso il recupero dell’area dell’ex baraccopoli

In arrivo nuovi giochi inclusivi e varianti migliorative
MONREALE, 20 aprile – Prosegue il cammino dei lavori di riqualificazione urbana nella frazione di Grisì.
L’amministrazione comunale compie infatti due passi importanti in funzione del completamento dell’area nota come “Ex Baraccopoli”, destinata a diventare un centro nevralgico per lo sport e il tempo libero.La novità più significativa riguarda l'area ludica. Sebbene non inizialmente prevista nel progetto generale, l'amministrazione ha deciso di investire circa 15.600 euro per l'acquisto di attrezzature all'avanguardia. La scelta è ricaduta su giochi inclusivi, pensati per essere fruibili anche da bambini con disabilità o difficoltà motorie. Tra le installazioni figurano un'altalena a due posti, una palestra multifunzione ("Falcon"), scivoli e diversi giochi a molla.
Sul fronte del cantiere principale, affidato alla ditta Palazzolo Costruzioni S.r.l., è stata approvata una perizia di variante. Durante i lavori sono emerse necessità tecniche non prevedibili in fase di progettazione che hanno richiesto piccoli aggiustamenti per migliorare la sicurezza e l'estetica dell'opera. Il dato positivo per le casse comunali è che tale variante è "compensativa": non solo non comporterà oneri aggiuntivi, ma produrrà una lieve economia, stabilizzando il costo totale dell'intervento a poco più di 791.000 euro.
L’area, che ospiterà anche campi di padel e bocce, si avvia così alla sua configurazione definitiva. Si attende ora il montaggio finale delle attrezzature per restituire ufficialmente lo spazio alla cittadinanza grisiota.
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