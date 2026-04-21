Festa del Crocifisso, la Regione interviene a finanziare le spese

È stato assegnato al Comune di Monreale un contributo di 25.000 euro

MONREALE, 21 aprile – La Regione Siciliana interviene finanziariamente a sostegno delle iniziative che si terranno a Monreale quest’anno in occasione della festa del Santissimo Crocifisso della Collegiata.

L’assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana ha assegnato al Comune la somma di 25.000 euro per contribuire alle spese direttamente connesse allo svolgimento della manifestazione, il cui programma definitivo è già stato reso noto.L’edizione di quest’anno è di particolare rilevanza, in quanto proprio nel 2026 ricorre il 400° anno dai primi festeggiamenti in onore del miracoloso “Patruzzu Amurusu”, voluti nel 1626 dall’arcivescovo Girolamo Venero a seguito della liberazione della città dalla peste.

In relazione al contributo concesso, l’amministrazione comunale dovrà presentare ai competenti uffici regionali, entro sessanta giorni dalla conclusione dell’iniziativa, una dettagliata relazione sugli eventi realizzati e la documentazione idonea a rendicontare i costi effettivamente sostenuti.