''Sport e Legalita''', l'Anps di Monreale presenta il progetto all'arcivescovo Isacchi

L'incontro è avvenuto ieri al palazzo arcivescovile di Monreale

MONREALE, 21 aprile – Ieri una rappresentanza A.N.P.S. guidata dal Presidente Santo Gaziano ha incontrato l'Arcivescovo di Monreale, monsignor Gualtiero Isacchi, per presentare il progetto "Sport e Legalita'".

Il progetto è portato avanti dalla sezione di Monreale dell'Associazione nazionale della Polizia di Stato da diversi anni, coinvolgendo tanti giovani del territorio e particolarmente caro a monsignor Isacchi, che all'interno delle Chiese di Sicilia - CESi - è il Vescovo Delegato di riferimento per la pastorale del Turismo, tempo libero e Sport.

L'arcivescovo ha sottolineato il valore educativo e formativo dell'attivita' sportiva, intesa come strumento di solidarieta' e fraternità, punti chiave che la Chiesa, da sempre vicina allo sport, incoraggia e supporta. Al termine dell'incontro il Presidente A.N.P.S. ha donato al Vescovo un bellissimo volume che raccoglie foto de "i Caduti della Polizia di Stato" e come " eravamo" i Poliziotti negli anni 80. Ad accompagnare il presidente Santo Gaziano c'erano anche il segretario economo Francesca Mannino e il socio effettivo in servizio alla Polizia di Frontiera Francesco Salvo.