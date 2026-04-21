Monreale, inaugurata “Ciuri Bottega e Cucina”: nuova proposta tra tradizione e innovazione

Si trova in via Benedetto D’Acquisto

MONREALE, 21 aprile – Domenica scorsa Monreale ha accolto una nuova realtà gastronomica: ha aperto ufficialmente i battenti, infatti, Ciuri Bottega e Cucina, in via Benedetto D’Acquisto 16.

Il locale, guidato da Marco Sorrentino con la gestione di Michela Costanzo ed Ester Cuccia, vuole essere un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. Il progetto ha puntato su un concept semplice ma ambizioso: valorizzare i prodotti tipici siciliani attraverso un approccio moderno. Gli ospiti sono stati accolti in un ambiente caldo e curato nei dettagli, pensato per esaltare l’esperienza culinaria. La proposta ha incluso una selezione di vini DOC, espressione della tradizione vitivinicola dell’isola, abbinati a piatti capaci di raccontare il territorio.

Tra le specialità che hanno attirato l’attenzione, gli hamburger gourmet preparati con carni selezionate della Macelleria Sorrentino e ingredienti di alta qualità. Particolarmente apprezzata la variante con pane nero ai carboni vegetali, originale sia nel gusto che nell’aspetto. Grande interesse anche per la “Rosetta fritta”, piatto legato alla tradizione locale e riportato in auge grazie alla passione di Ester Cuccia per i grani antichi.

All’inaugurazione erano presenti le autorità cittadine, a cominciare dal sindaco Alberto Arcidiacono e dal presidente del Consiglio comunale, Marco Intravaia. I locali sono stati benedetti da don Nicola Gaglio, arciprete della cattedrale. La serata è stata accompagnata dalle sonorità raffinate di DJ Manola, contribuendo a rendere l’evento ancora più coinvolgente.