Gestione degli sportelli per l’utenza, l’Amap avvia la nuova gara d’appalto

L’affidamento riguarda anche il front-office istituito a Monreale

PALERMO, 22 aprile – Sono attualmente dodici gli sportelli istituiti dall’Amap nell’ambito territoriale del Palermitano per l’assistenza ai quasi 300.000 utenti serviti.

La relativa gestione non è direttamente svolta da personale dell’azienda di via Volturno: dal 2024 è infatti demandata a una società esterna, che provvede alla funzionalità dei front-office di Palermo, Termini Imerese, Cefalù, Partinico, Villabate, Bagheria, Carini, Marineo, Lercara Friddi, Corleone, Isola delle Femmine e anche Monreale. Considerato che l’attuale appalto è ormai prossimo alla scadenza, l’Amap si appresta adesso a bandire la nuova gara per individuare la ditta che dovrà continuare a garantire l’operatività degli sportelli territoriali.

La durata dell’affidamento è stabilita in dodici mesi, con possibilità di successiva proroga per un periodo analogo, preventivando per lo svolgimento del servizio una spesa di 730.500 euro all’anno, oltre Iva; l’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per cui la commissione di gara valuterà le offerte presentate con riguardo al miglior rapporto fra qualità e prezzo.

Lo sportello Amap di Monreale è operativo tutti i giorni feriali, escluso il sabato, ed è aperto al pubblico dalle 9 alle 17 con orario continuativo; per le segnalazioni di pronto intervento (copiose fuoriuscite idriche, guasti e occlusioni di canalizzazioni o condotte fognarie, interventi di pulizia e spurgo a seguito di esondazioni e rigurgiti, situazioni di pericolo derivanti da scavi, tombini o chiusini) è necessario contattare il numero verde 800-050911, da chiamare anche per comunicare eventuali alterazioni delle caratteristiche di potabilità dell’acqua distribuita.