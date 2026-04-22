Carabinieri: si è spento il generale Maurizio Stefanizzi, fu comandante del Gruppo Monreale

Dal 2002 al 2005 la sua permanenza alla guida dell’Arma monrealese

ROMA, 22 aprile – Si è spento oggi, all’età di 66 anni, il generale di Corpo d’Armata dei carabinieri, Maurizio Stefanizzi. Da poco era andato in quiescenza, dopo quasi mezzo secolo di servizio nell’Arma.

Calabrese d’origine, ha ricoperto numerosi e molto prestigiosi gli incarichi che nel corso della sua lunga carriera. Tra questi, anche quello di comandante del Gruppo carabinieri di Monreale, mantenuto per 3 anni, dal settembre 2002 al settembre 2005, quando aveva sulle spalle il grado di tenente colonnello e quando l’amministrazione cittadina era retta da Salvino Caputo prima e da Toti Gullo poi.

Anche in quella occasione manifestò la sua grande professionalità e la sua sensibilità, tanto da ricevere pure la cittadinanza onoraria a testimonianza della sua grande attenzione nella difesa del territorio. Oggi, giorno della sua scomparsa l’amministrazione comunale di Monreale vuole ricordarne la figura, esprimendo “profondo e sentito cordoglio”.

“Il sindaco Alberto Arcidiacono, a nome della Giunta e dell’intera cittadinanza – si legge in una nota – si stringe al dolore dei familiari e dell’Arma dei Carabinieri per la perdita di un uomo che ha servito lo Stato con straordinaria dedizione, onore e altissimo senso del dovere”.

“Con la scomparsa del Generale Stefanizzi - dichiara Arcidiacono - perdiamo non solo un servitore dello Stato , ma un uomo che aveva instaurato con la nostra comunità un legame profondo, basato sulla stima reciproca e sulla condivisione dei valori di legalità e giustizia. Ricordiamo con gratitudine il periodo in cui ha guidato il Gruppo Carabinieri di Monreale: la sua fermezza nel contrasto alla criminalità, unita a una profonda umanità e a una costante disponibilità verso le istituzioni locali, resteranno un esempio per tutti noi".